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    21 июля 2021, 16:26

    Малый бизнес Подмосковья поддержали займами на 270 млн рублей за полгода

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    За шесть месяцев бизнесменам Подмосковья дали 272,7 миллиона рублей в качестве льготных займов. Это на 50% больше, чем год назад.

    Малый бизнес Подмосковья поддержали займами на 270 млн рублей за полгода | Изображение 1

    Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, бизнесменов поддержали в областном фонде микрофинансирования.

    За первое полугодие фонд выдал 125 льготных займов

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, финансовые программы помогают развивать бизнес на отдаленных территориях Подмосковья, начинать свое дело и, например, предоставлять займы в социальной сфере.

    Все подробности можно получить на горячей линии 0150 и на инвестиционном портале Подмосковья invest.mosreg.ru.