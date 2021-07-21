Малый бизнес Подмосковья поддержали займами на 270 млн рублей за полгода

За шесть месяцев бизнесменам Подмосковья дали 272,7 миллиона рублей в качестве льготных займов. Это на 50% больше, чем год назад.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, бизнесменов поддержали в областном фонде микрофинансирования.

За первое полугодие фонд выдал 125 льготных займов Екатерина Зиновьева.

По ее словам, финансовые программы помогают развивать бизнес на отдаленных территориях Подмосковья, начинать свое дело и, например, предоставлять займы в социальной сфере.

Все подробности можно получить на горячей линии 0150 и на инвестиционном портале Подмосковья invest.mosreg.ru.