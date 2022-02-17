Малообеспеченные жители Московской области смогут бесплатно провести газ в дом

В Подмосковье малообеспеченные семьи, пенсионеры, ветераны и инвалиды ВОВ смогут бесплатно подключить дом к газу. Соответствующий закон приняли на заседании Мособлдумы.

«Социальные льготы — большой шаг в развитии программы. Это необходимая мера поддержки для тех, чей населенный пункт вошел в социальную газификацию, но человек не имеет финансовой возможности провести газ в дом. Я хочу напомнить, что на комплексный договор также действует беспроцентная рассрочка, которой могут воспользоваться все жители Подмосковья», — отметил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Жителям льготных категорий не придется оплачивать работы по подключению газового оборудования и объектов капитального строительства к сетям, проектированию газопровода, установке внутридомового газового оборудования и приборов учета газа.

Также меры господдержки покрывают приобретение газового оборудования до 80 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить все частные дома в регионе договорами по газу к концу 2022 года.