Малому и среднему бизнесу Подмосковья предоставят для использования свыше 1800 помещений

Как уточнила министр, всего 1811 объектов находятся в перечнях имущества для предоставления малому и среднему бизнесу. Предприниматели могут брать их во владение или пользование на долгосрочной основе, на срок не менее 5 лет.

«Перечни объектов для поддержки малого и среднего бизнеса формируются из объектов казны Московской области, казны муниципальных образований, имущества, которое не используются государственными и муниципальными учреждениями, а также требующего ремонта, реконструкции или иных видов работ. С 2020 года в областной и муниципальные перечни включаются также земельные участки, в том числе из неразграниченной государственной собственности», — сказала Наталья Адигамова.

С представленными объектами можно ознакомиться на сайте «Малый бизнес Подмосковья». Сейчас объем предложения областного и муниципальных перечней составляет более 1800 объектов: 24 объекта областной собственности и 1787 объектов из собственности муниципальных образований.

За приглянувшимся объектом можно обратиться в Минмособлимущество или администрации городских округов и получить его разными способами — через торги, без торгов или на льготных условиях.

Лидерами по количеству объектов для малого и среднего предпринимательства являются городской округ Балашиха, там для бизнеса подобрали порядка 190 объектов, Люберцы — 170 объектов, Можайский — более 140, а также Пущино, Одинцовский и Домодедово, которые предоставили по 100 и более объектов.

До конца года планируется дополнить базу до 1990 объектов и ежегодно увеличивать ее на 100 позиций, добавила Наталья Адигамова.