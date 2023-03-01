Подмосковье 01 марта 2023, 10:28 Маломобильным жителям рассказали о 80 программах инклюзивного туризма в Подмосковье

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В Московской области реализуется более 80 программ инклюзивного туризма. С их помощью люди с ограниченными возможностями здоровья получают доступ к пешеходным, автобусным и комбинированным экскурсиям, а также к спектаклям в городских округах.

«При этом в инклюзивных программах могут принимать участие не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и их сопровождающие», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В Московском Губернском театре для незрячих и слабовидящих людей предусмотрены особые условия: 10 спектаклей театра зрители могут слушать через специальный наушник.

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Программы инклюзивного туризма реализуются и в государственных музеях Подмосковья. Адаптированные экскурсии можно посетить в Серпуховском историко-художественном музее, а также в музее-заповеднике Менделеева и Блока. В музее-заповеднике «Коломенский кремль» предусмотрен маршрут с асфальтированными дорожками и низкими бордюрами. Кроме того, в экспозиции музея имеются тактильные витрины и пояснительный текст со шрифтом Брайля.

Подмосковные музеи участвуют в различных проектах, реализуемых для туристов с ОВЗ. Так, например, свыше 300 человек стали участниками проекта «Экскурсия на ощупь» на оленьих фермах, в хаскидеревнях, музеях-усадьбах и других объектах.

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