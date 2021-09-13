Малоимущим жителям Подмосковья напомнили о помощи с открытием своего дела

Малоимущие жители Подмосковья заключили свыше 500 контрактов социальной помощи. В основном для поиска работы или открытия своего дела. Цель такого договора — поддержать каждую конкретную семью.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что размер выплаты составит от 60 до 250 тысяч рублей.

С этого года малоимущие жители Подмосковья могут заключить социальный контракт. И такой возможностью уже воспользовались свыше 500 человек Ирина Каклюгина.

По ее словам, они заключили контракты на сумму свыше 25 миллионов рублей.

«Напомню, как это работает. Между малоимущим жителем и соцзащитой заключается социальный контракт, в котором и прописывается специальная программа. Ее задача — помочь конкретной семье. Деньги выделяются, например, на поиск работы, открытие или расширение своего дела, фермерство», — рассказала Каклюгина.

Срок действия контракта варьируется в зависимости от цели.

Что удобно — с заявителем прописывается конкретный план действий. И оказывается необходимая помощь Ирина Каклюгина.

Подать заявление на услугу можно через областной портал по ссылке, в МФЦ или управлении социальной защиты по месту жительства.