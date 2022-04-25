Подмосковье запустило две новые программы поддержки для малого и среднего бизнеса

Механизмы получения поддержки для малого и среднего бизнеса в Московской области должны быть простыми и понятными, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что сейчас для бизнеса особенно важно доступное заемное финансирование.

В связи с этим указанием губернатора в Московской области была принята новая программа субсидирования части процентной ставки по кредиту. Об этом сообщила зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева.

«Вы говорили, Андрей Юрьевич, что сейчас для бизнеса очень важно дешевое заемное финансирование. Московская область совместно с 13 банками запустила программу субсидирования части процентной ставки по кредитам для малого бизнеса», — отметила она в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства и главами городских округов.

Эта программа доступна для компаний производственных отраслей экономики. Они могут взять кредит от пяти до 100 миллионов рублей сроком до трех лет. Максимальная ставка для заемщика не должна будет превышать 10 и 9% для отдаленных территорий.

«Что важно? Предпринимателю не нужно сначала, например, уплачивать повышенную процентную ставку, а потом обращаться к нам за субсидией. У нас уже автоматически заключены все соглашения с банками. Предприниматель сразу платит пониженную процентную ставку», — пояснила Зиновьева.

Еще одна новая мера поддержки — льготный кредит в 10 аккредитованных банках по ставке 5,5 и 4% годовых для компаний малого и среднего бизнеса, которые будут реализовывать проекты импортозамещения.

«Корпорация развития МСП России подставила нам свое плечо в плане дополнительного софинансирования нашей меры поддержки. <…> Эту программу мы, можно так анонсировать, запускаем с сегодняшнего дня», — заключила зампред.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о формировании плана новой экономики региона, где на передний план выходят поддержка населения в новых условиях, обеспечение людей работой, поддержка импортозамещения и многое другое.