20 марта 2024, 10:57
Малоэтажный жилой кластер с детскими садами и поликлиникой построят в Наро-Фоминске
Малоэтажный жилой кластер построят в Наро-Фоминске. Его общая площадь составит 855 гектаров.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в кластере построят 790 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 744 тысячи квадратных метров индивидуальных жилых домов и таунхаусов.
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Кластер оформят в едином архитектурном стиле. Там проведут благоустройство и создадут внутреннюю транспортную сеть. На территории будет круглосуточно дежурить охрана.
Кроме того, для жителей откроют несколько детских садов, школы и поликлинику.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Авторы:
Наро-Фоминск
Строительство
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