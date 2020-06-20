Малина и ежевика с куста на прилавок. В Подмосковье заработал ягодный фестиваль

На площади возле ледового дворца в Балашихе начался ягодный фестиваль. Это первое подобное мероприятие после снятия ограничений, и организаторы постарались соблюсти все требования.

Ягодный фестиваль в Балашихе начался 19 июня, он продлится все выходных, до 21-го. Он работает на площади ледового дворца «Арена «Балашиха» им. Ю. Е. Ляпкина с 10:00 до 19:00. На нем представлен большой выбор сельскохозяйственной продукции, ягод и сезонных фруктов.

«Со следующей недели в Подмосковье начинается массовый сбор ягоды, и важно, чтобы подобные мероприятия были доступны, а покупатели могли приобрести ягоду без посредников с минимальной наценкой от производителей», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, который проверил работу фестиваля.

В Подмосковье производством ягоды занимаются около 15 хозяйств, где выращивают малину, ежевику, клубнику, чернику. В этом году на юге Московской области появится крупный вишневый сад, и уже через три-четыре года его продукцию тоже будут представлять на фестивалях.

Чтобы защитить посетителей от вируса, организаторы нанесли разметку, установили на входе умывальник, санитайзеры. У всех участников маски и перчатки, рассказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации городского округа Балашиха Анастасия Кочеткова.