Подмосковье 26 апреля 2023, 00:31 Строительный надзор Подмосковья проверил ЖК «Федоскинская Слобода» в Мытищах Главгосстройнадзор МО

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Представители Главного управления строительного надзора Московской области посетили стройплощадку жилого дома в комплексе «Федоскинская слобода» в Мытищах. Работы планируют завершить во втором квартале этого года.

В рамках профилактического визита инспекторы дали застройщику рекомендации по соблюдению правил работ. .В трехэтажном здании будет пять подъездов и 102 квартиры.

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Идея проекта «Федоскинская слобода» принадлежит сербскому архитектору Горану Чачичу, вдохновенному древнерусской литературой. Возводить ЖК начали в 2017 году, на текущий момент построены два из шести корпусов.

Всего в комплексе будет расположено 498 квартир, 6 детских площадок, парковка на 500 мест, магазины и другие объекты инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале опроса для жителей региона по жалобам и предложениям.

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