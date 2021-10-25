Маленькую Лизу с ДЦП из Красногорска спасет курс реабилитации за 250 тысяч рублей. Помочь может каждый
Сбор 250 тысяч рублей поможет пятилетней Лизе Бойковой с ДЦП из Красногорска сделать первые самостоятельные шаги
Лизе Бойковой всего пять лет, но девочка уже борется за жизнь, всеми силами стараясь научиться стоять и ходить. Она родилась недоношенной. Срочное кесарево сечение из-за вероятности гибели и ребенка, и мамы по причине кислородного голодания. У Лизы ДЦП, но девочке можно помочь.
Она ходит на развивающие занятия в обычную группу детей без проблем со здоровьем и отличается от них только тем, что все делает правой рукой.
Сейчас она умеет читать, учится писать, запоминает стихи. Но у нее ДЦП в форме спастического тетрапареза, когда поражены и ноги, и руки.
Родителям сразу сказали, что полностью вылечить это нельзя, но можно научиться владеть мышцами и значительно снизить боль.
Вот только это работа в несколько этапов. Семье Лизы очень нужна помощь в поиске средств.
Если мы не встанем на четвереньки, а мы уже долго боремся, скачок не произойдет. Потому что сначала ребенок встает на четвереньки, потом — на ножки, а потом начинает ходить
Пока что для Лизы тяжело встать даже на четвереньки. Но в московской больнице помогут это исправить.
Трехнедельный курс реабилитации стоит 250 тысяч рублей. У родителей таких денег нет — все уходит на текущее лечение ребенка.
У Лизы очень высокие шансы социализации, мозг не задет. Девочка освоила буквы и к пяти годам начала сама читать.
Пока не поздно, каждый может внести свою лепту и вместе с благотворительным фондом «Линия жизни» собрать нужную сумму. Для этого нужно отправить SMS на короткий номер 3116 с текстом life и суммой через пробел. Например, life 300.
Также можно предварительно ознакомиться с историей Лизы на сайте фонда.