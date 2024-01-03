Подмосковье 03 января 2024, 14:05 Маленькое чудо для братьев. Детям из Видного подарили заветный подарок на Новый год Братьям из Видного подарили заветный подарок на Новый год Мария Амелина

Читать 360tv в

Современный многофункциональный принтер подарил двум братьям Абрамушкиным из Видного член Общественной палаты Ленинского округа Олег Тихонов. Для мальчиков это исполнение заветного желания. Теперь мама сможет распечатывать им картинки по номерам, которые детям так нравится раскрашивать.

Семья растит трех детей. Подарок подарили среднему и младшему сыновьям — оба ребенка нуждаются в особом внимании: 14-летнему мальчику диагностировали аутизм в тяжелой степени, а его девятилетнему брату — атактический синдром, задержку речевого и моторного развития.

Реклама

Мальчики учатся в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в соседнем Домодедове пять дней в неделю.

«Квартира оборудована под физические упражнения младшего сына: у него есть подвесная лестница, турник. Он, например, очень любит фитбол — даже сейчас занимается. Средний сын плохо держит равновесие, развит творчески. Вот выучил в школе стих, но пока стесняется рассказать его гостям», — рассказала мама детей Татьяна.

Мария Амелина Мария Амелина Мария Амелина Мария Амелина

Когда семью навестил Олег Тихонов, подарив долгожданный подарок, дети начали радостно хлопать в ладоши, а их мама растрогалась до слез.

«Мы у соседки просим распечатать картинки по номерам — ребята рисуют, им очень нравится, они просят меня дать им картины. К тому же нам всегда нужно множество документов, а тут еще встроенный сканер есть. Чудо, не иначе», — поделилась она.

Пока братья занимались распаковкой подарка, Тихонов пожелал ребятам в Новом году успехов и добрых эмоций. Татьяна Абрамушкина в ответ заметила, что теперь у семьи не просто появилась полезная вещь, но произошло гораздо большее: все они смогли снова поверить в волшебство Нового года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».