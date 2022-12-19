Эксклюзив 19 декабря 2022, 13:19 Маленьких «декабрят» в костюмах помощников Деда Мороза выписали из перинатального центра в Видном Источник фото: телеканал «360»

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С наступлением декабря перинатальный центр в Видном уже второй год подряд поддерживает традицию наряжать новорожденных в костюмы помощников Деда Мороза. Так момент выписки ребенка становится для мам еще более незабываемым.

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Детей, появившихся на свет в первый месяц зимы, здесь назвали маленькими «декабрятами», поделилась заведующая отделением новорожденных Ольга Зеленская.

Стараемся сделать сюрприз нашим мамочкам и одеваем детей в такие костюмчики. Родителям нравится — настроение становится праздничным и у них, и у нас. Ольга Зеленская

Перинатальный центр в Видном выбирают в том числе многие знаменитости. В декабре первого сына здесь родила российская спортсменка, боец смешанных боевых искусств Дарина Маздюк.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень хотела рожать именно здесь, и команда не подвела — оправдала все ожидания. Для профессионального борца, как я, родить ребенка — это большое дело. Специально планировали между соревнованиями. И я вообще не терплю женских болей, ведь это совсем другое, чем боль во время турнира. Справилась только благодаря специалистам этого центра», — поделилась молодая мама.

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