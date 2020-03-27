Московский областной ТЮЗ порадовал своих зрителей онлайн-трансляцией нового спектакля за месяц до премьеры. «Маленького принца» все желающие могли посмотреть абсолютно бесплатно, да еще и в HD-качестве.

Казалось бы, что удивительного — спектакль как спектакль. Но с другой стороны, театр без зрителя в зале — это слишком непривычно. Пока на сцене шел спектакль, в зале был только рабочий персонал, а все зрители здесь, в онлайне.

Источник фото: телеканал «360»

«Маленького принца» одновременно показывали на сцене, в инстаграме и ютубе. И главное — билеты покупать не нужно.

«Мы пытаемся пока что бесплатно делать такие онлайн-трансляции, потому что невозможно совсем сидеть без работы, это очень тяжело. Особенно таким трудоголикам, как я», — поделилась заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева.

Отдыхать и правда не приходится. Артисты и онлайн выкладываются на все сто, просто не умеют по-другому. «Маленький принц» транслируется в HD-качестве и с профессиональным звуком.

Несмотря на приличное количество персонажей в произведении, на сцене всего 4 актера. Пандемия здесь ни при чем, эта задумка появилась у режиссера задолго до коронавируса.

Уже в гримерке исполнитель роли лиса признался, что на качество игры новый Актеры, разумеется, скучают по энергетике полного зала. И никакие смайлики в комментариях к трансляции не заменят живого смеха маленьких зрителей. Так что в областном ТЮЗе ждут их возвращения, но всему свое время.

Следующие спектакли из репертуара тоже планируются в онлайн-формате, так что следите за новостями на сайте подмосковного ТЮЗа.