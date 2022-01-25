Маленький богатырь родился в многодетной семье из Подольска

В Подольске в многодетной семье родился четвертый ребенок. Мальчик появился на свет настоящим богатырем: рост у младенца был 60 сантиметров, а вес — 5,5 килограмма.

Мать мальчика Диана Алдушина заметила, что за пределы привычной для семьи нормы новорожденный не вышел. Родителей только слегка удивил его вес.

«Первая девчонка, самая старшая, [весила] 4200 граммов, вторая, помладше, — 3200, третья — 3900», — рассказала женщина.

Средняя масса новорожденных, отмечают врачи, действительно растет. Заведующая родильным отделением ГБУЗ МО «Подольский родильный дом» Татьяна Фастова указала на появившуюся в XXI веке тенденцию к увеличению рождаемости крупных детей.

«Это дети весом больше четырех килограммов, но мы говорим о гигантском плоде», — подчеркнула она.

Крупных новорожденных, по данным медиков, около 10%. Детей, которые при рождении тяжелее пяти килограммов, — 1% от крупных. В Подольском роддоме, согласно такой статистике, на 3000 больших малышей приходится три-четыре поистине гигантских ребенка.

Предсказать подобное невозможно даже по результатам УЗИ, поскольку аппарат показывает только приблизительный результат. Поэтому и подготовка к появлению на свет нового члена семьи для Алдушиных прошла впустую.

«То, что мы купили, все маленькое, дальше будем готовиться. Мы уже 68-й размер покупаем, и то он бывает маломеркой и маловат», — пожаловалась Диана, заметив, что отец семейства тоже немаленький — около 190 сантиметров ростом.

Кстати, врачи уверяют, что крупный или гигантский размер новорожденного не гарантирует высокий рост в будущем. Все дело — в генетике.

«Это все генетически детерминировано. И если мы говорим о нашем новорожденном, то там вся семья большая и, скорее всего, [ребенок] тоже будет большой», — пояснила Фастова.

Для многодетной мамы богатырский размер сына не главное. Даже если рост мальчика окажется обычным, любить его будут не меньше. Воспитывать ребенка семья намерена как раз по своеобразным «богатырским» принципам, основанным на доброте, здоровье и готовности помогать людям.