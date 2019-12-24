Маленьких солнечногорцев пригласили на благотворительную елку

Детей из многодетных и малообеспеченных семей Солнечногорска поздравили с наступающими праздниками. Более 250 юных жителей муниципалитета получили приглашение на благотворительную елку главы городского округа Владимира Слепцова.

Театрализованное представление детям показали в парк-отеле «Солнечный». Новогодний спектакль, главными героями которого стали, конечно, Дед Мороз и Снегурочка, подготовили артисты муниципального театра «Галатея».

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов пожелал детям, чтобы все их желания сбылись, а в новогоднюю ночь состоялось волшебство.

Источник фото: телеканал «360»

«Вам сегодня много хороших слов сказали Снегурочка и Дед Мороз. Вы должны всегда это помнить и понимать, что только доброта, порядочность и человечность — это перспектива вашей жизни. Это ваше будущее!» — обратился к маленьким зрителям глава муниципалитета и рассказал, что вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой подготовил для них новогодние подарки.

Затем Владимир Слепцов и Дед Мороз зажгли новогоднюю елку. Подарки — сладкие наборы и мягкие игрушки в виде мышонка, символа наступающего года — юные гости получили по окончании спектакля.

Источник фото: телеканал «360»

Тимофей Молоканов представлением остался доволен. «Все так фанастично, красочно. Герои были такими интересными. Мне больше всего понравилась Ворона: этот персонаж веселый и иногда слова коверкает», — поделился впечатлениями Тимофей.

В 2019 году на благотворительную елку главы округа пригласили 260 ребят. В прошлом году зрителей было 200.