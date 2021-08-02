Маленьких детей в Балашихе начали лечить с помощью невесомости

В Балашихе детей с неврологическими проблемами, а также недоношенных и с гидроцефалией начали лечить с помощью невесомости. Погрузить ребенка в это состояние помогает метод сухой иммерсии, который использует массажист городской поликлиники № 17 Анна Хоменкова.

Эта отечественная технология широко использовалась для реабилитации космонавтов, теперь же помогает детям справиться с неврологическими проблемами.

Анна Хоменкова освоила методику лечения семь лет назад. Сухая иммерсия помогает имитировать невесомость. Маленький пациент погружается в теплую воду, но остается сухим, так как тело и воду разделяет тонкая непроницаемая пленка. Ребенок как бы возвращается во внутриутробное состояние, где ему спокойно и хорошо. В состоянии невесомости малыш находится от 7 до 40 минут.

Источник фото: Ирина Зубарева

Сухая иммерсия — уникальный метод среди пассивной и активной реабилитации в раннем возрасте. Он является безопасным и единственным, кроме медикаментозного лечения, который назначается в первые дни жизни ребенка Анна Хоменкова массажист поликлиники № 17 Балашихи.

«Методика крайне важна сразу после рождения для недоношенных, для детей с гидроцефалией, для детей с гипоксическими явлениями, для малышей с повышенной возбудимостью или наоборот — для вялых и малоподвижных малышей. Метод можно использовать как в комплексе с массажем, гимнастикой и медикаментозным лечением, так и отдельно. Он может использоваться в любом возрасте, но эффективнее всего действует до трехмесячного возраста», — рассказала Анна Хоменкова.

Она отметила, что применять метод сухой иммерсии можно уже на вторые сутки после рождения малыша. Противопоказаний минимум: высокая температура, острый период заболеваний или гнойные воспаления на коже. Методику применяют не только для лечения неврологических расстройств у детей, но и с целью профилактики до трехмесячного возраста.

Источник фото: Ирина Зубарева

Метод пользуется большим спросом, в последнее время большое число родителей с недоношенными детьми приходят лечиться именно так, отметила Анна Хоменкова. Сухую иммерсию применяют также в Москве, но это неудобно родителям грудничков. Теперь этот метод доступен в балашихинской поликлинике по записи.

Детям очень нравится сухая иммерсия. Метод тем и хорош, что он доступен в домашних условиях. Мы обучаем родителей, и в дальнейшем они отправляются выполнять эти мероприятия в то время, когда удобно. Положительный эффект замечаем и мы, и родители — дети начинают лучше спать, развиваться, улучшается аппетит, дети, у которых ДЦП, лучше расслабляются и могут активно развиваться Анна Хоменкова массажист поликлиники № 17 Балашихи.

Как добавила специалист, сухая иммерсия позволяет дозреть нервной системе, ЖКТ, у детей происходит насыщение головного мозга кислородом, что очень важно для полноценного развития ребенка.

Источник фото: Ирина Зубарева

Мама трехмесячной Оли Анастасия Цыулян за небольшое количество процедур заметила улучшение в состоянии своего ребенка.

Малышка плохо спала, мы обратились к неврологу, который дал нам направление. Сейчас уже лучше спит, стала дочь спокойнее, начала развиваться. Ходим на процедуры каждый день, выполняем домашние задания во время купания, проводим занятия, нам упражнения показали. Дочке очень нравится Анастасия Цыулян жительница Балашихи.

Сухую иммерсию назначают невролог, физиотерапевт или врач ЛФК при перинатальном поражении центральной нервной системы, недоношенности, кефалогематомах, родовых травмах, синдроме угнетения или повышенной возбудимости, инсультах, угрозе ДЦП, при генетических заболеваниях. У метода нет побочных эффектов, и его можно применять уже на вторые-седьмые сутки после рождения.