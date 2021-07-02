Маленькая дочь помогла сценаристу из Подмосковья придумать мультфильм. Его полюбили за рубежом

Сценарист из Подмосковья Евгений Агабеков вместе с дочерью Алисой придумал мультсериал, который учит детей любить природу. Он называется «Команда Флоры». Там девочка и ее пять волшебных друзей-растений спасают мир, когда ему грозит экологическая катастрофа.

Основная тема мультфильма — экология и бережное отношение к природе. Мультик называется «Команда Флоры». А придумал его автор и сценарист из Подмосковья Евгений Агабеков вместе со своей дочерью Алисой 11 лет назад. Тогда девочке было всего пять лет.

Как создавали мультфильм?

«Изначально родилась идея игрушки. А я, так как на тот момент работал с телевизионными делами и сценарии писал, сел и буквально на компьютере на одну страничку раскатал», — рассказал Евгений Агабеков, автор мультсериала «Команда Флоры».

Но затем сценарий, как это обычно бывает, отправился в стол. Периодически Евгений доставал его оттуда и пытался воплотить, потому что идея фикс снять прикольный мультик про экологию не давала ему покоя.

«И я ее отправлял в Disney, в Hasbro. Короче, я ее отправлял куда только мог. Один раз мне написали из „Союмультфильма“, что ищут классную идею. Я прислал. Сказали, что идея хорошая», — отметил автор мультфильма.

А некоторое время назад случилось чудо. Идея понравилась одному детскому федеральному каналу. Мультфильм наконец-то сняли и показали.

О чем история Флоры?

Это сказка про девочку Флору и ее пятерых удивительных волшебных друзей. Все они смелые защитники зеленого мира, которые каждый день заботятся о природе. Они спасают водоемы, горы и леса, помогают растениям и животным, попавшим в беду.

У героев есть суперспособности и силы разных растений, а еще специальные машины и техника, с помощью которых они быстро добираются туда, где требуется срочная зеленая помощь. Получилось ярко, весело и смешно.

Каждая серия мультфильма рассказывает про новые приключения веселой команды. На детском федеральном канале уже вышли 10 серий. Дальше маленьких зрителей ждут еще 16 11-минутных мультфильмов первого сезона.

«К сожалению, большинство познавательных мультиков сделаны очень дешево. Очень плохого качества. Это всегда такие примитивные истории с плохо нарисованными героями. Там бывают правильные темы. Но сделать так, чтобы это вызывало у детей симпатию, чтобы они хотели эту игрушку, любили этого персонажа, не получалось», — поделился мнением Евгений Агабеков.

Успех мультфильма

В мультфильме подмосковного сценариста все сложилось. На телеканале выпустили первые 10 серий, и «Команда Флоры» собрала высоченные рейтинги. На YouTube-канале — десятки тысяч просмотров. Мультик уже оценили такие звезды, как Павел Воля, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Варнава и другие. Они разместили в своих социальных сетях восторженные посты.

Режиссером и художественным руководителем проекта стал Алексей Котеночкин — сын того самого Котеночкина, который снял «Ну, погоди!». И, по его мнению, в проекте важно было не свалиться в морализаторство и не увлечься нравоучениями.

«Мультфильмы не должны воспитывать. Воспитывать должна семья. Мультфильмы должны развлекать. Но вместе с тем желательно, чтобы через просмотр анимационных фильмов ребенок получал какие-то анимационные знания, информацию и так далее. Как раз в этом смысле наш сериал, я считаю, соблюдает баланс. Когда, с одной стороны, интересно смотреть, а с другой — определенная польза будет присутствовать», — пояснил Алексей Котеночкин, режиссер, художественный руководитель мультсериала «Команда Флоры».

Соавтору фильма Алисе сейчас 16 лет. Она уже самостоятельный мультипликатор. Но так как сериал купили китайцы и некоторые англоязычные платформы, помогает в проекте с трудностями перевода, потому что знает язык.

В первом сезоне будет 26 серий. И сейчас сценаристы работают уже над продолжением. Куда еще попадут герои, авторы держат в секрете, но обещают, что это будут невероятные приключения.