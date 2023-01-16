Подмосковье 16 января 2023, 15:19 Мальчику с ДЦП из Воскресенска подарили кресло-коляску благодаря «Елке желаний»

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Ветеранов, тружеников тыла и детей поздравляли в городском округе Воскресенск в рамках новогодних акций. Благодаря «Елке желаний» исполнилась мечта Яна. Он получил в подарок специальное кресло-коляску для больных ДЦП.

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Приобрести коляску для мальчика с ДЦП помогли представители заводов «Технониколь», «Никогласс» и местного отделения партии «Единая Россия». Благодаря акции «Елка желаний», депутатам, волонтерам и местным предприятиям в этом году и другие ребята получили заветные подарки.

«Безусловно, на этом работа партийцев, направленная на помощь воскресенским детям, не закончится. У нас есть несколько проектов, в рамках которых мы оказываем содействие, направленное на улучшение условий в сфере образования, спорта и медицины. К следующему Новому году наше отделение партии снова непременно присоединится к всероссийской акции „Елка желаний“, чтобы вновь выступить в роли волшебников, исполняющих детские мечты», — сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Оксана Сайкина.

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