Мальчику из Подольска с аутизмом собирают средства на занятия у нейропсихолога

Жителю Подольска Вове 12 лет, он любит гулять, играть с домашним кроликом и собирать мозаики. Родился здоровым, но с двух лет начались изменения. В шесть ему диагностировали аутизм, дали инвалидность. Все эти годы родители бьются за возможность социализировать ребенка и подарить ему полноценную жизнь.

«Хотелось бы, чтобы навыки у него основные были автоматизированы. Также навыки по чтению, письму, счету. Он должен показывать их сам, без подсказок — это то, чего мы добиваемся», — поделилась мама Володи Татьяна Фатюшина.

Для достижения таких результатов нужен курс индивидуальных занятий с нейропсихологом, рассчитанный минимум на три месяца. Он поможет Володе наладить межполушарные связи, улучшит ориентацию в пространстве и во времени, повысит навыки владения своим телом и концентрации и в целом даст стимул к психическому развитию. Пройти его можно только в Москве. Стоимость курса 211 тысяч рублей, но у семьи нет возможности его оплатить.

Зато ему могут помочь все желающие и фонд «Мои Друзья». Для этого можно отсканировать QR-код или отправить смс на номер 7715 со словом «друзья» и суммой. Например, «друзья 500».

Всю информацию о сборе можно узнать на официальном сайте фонда: https://my-friends.ru/campaign/vova-fatjushin/?utm_source=360_site&utm_medium=360&utm_campaign=vova-fatjushin