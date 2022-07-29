Мальчик весом почти 5 килограммов родился в Ногинске

То, что ребенок будет крупным, в Ногинском родильном доме выяснили еще при обследовании пациентки. В результате совместной слаженной работы команды врачей и роженицы богатырь вестом почти пять килограммов появился на свет естественным путем.

Врачи Ногинского роддома были готовы принять сложные роды и помогли женщине самостоятельно родить своего богатыря. Мальчик появился на свет весом 4900 граммов и ростом 58 сантиметров.

«У женщин, ожидающих крупного малыша, часто развивается слабость родовой деятельности. Другой высокий риск — разрывы родовых путей. В таких родах важен контроль показателей матери и ребенка и готовность специалистов, при необходимости, провести оперативное вмешательство», — рассказала заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинской центральной районной больницы Сирануш Никогосян.

Несмотря на крупный размер плода, женщина родила без осложнений и разрывов. Все показатели были в норме. На данный момент мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Ребенок стал третьим в семье. Интересно, что папа богатыря при рождении тоже весил почти пять килограммов. Молодая мама довольна тем, что смогла родить сама, не прибегая к операции. Она скала, что не собирается останавливаться и вскоре снова придет в Ногинский роддом.

В Подмосковье работает единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы рассказать женщинам о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и о других интересующих моментах.

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