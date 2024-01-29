29 января 2024, 13:09
Мальчик весом более 5 килограммов родился в Видном
Врачи Видновского перинатального центра приняли роды у 31-летней женщины. Специалисты в очередной раз доказали свой профессионализм и помогли появиться на свет мальчику весом более пяти килограммов.
Акушер-гинеколог отделения патологии беременности Татьяна Яковлева рассказала, что пациентке пришлось делать кесарево сечение.
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«Перед операцией врачи акушерского отделения патологии беременности знали о том, что по УЗИ предполагаемый вес плода — примерно 4,8 тысячи граммов, и понимали, что естественным путем пациентка родить не сможет», — подчеркнула Татьяна Яковлева.
Однако ребенок преодолел этот прогноз. По словам пациентки, он продолжил «семейную традицию»: она и муж тоже родились довольно крупными.
В настоящее время мать и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны из медучреждения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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