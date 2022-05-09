Мальчик из ДНР принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Орехово-Зуевском округе

Семья из деревни Внуково Орехово-Зуевского округа совсем недавно взяла под опеку мальчика из Донецкой народной республики. Даниил очень ждал Дня Победы и сегодня впервые принял участие в шествии «Бессмертный полк».

«Я сделал плакат, на котором нарисовал, как проходит военный парад на Красной площади. Также наводил порядок в нашей деревне у памятника воинам, погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны», — поделился мальчик.

Татьяна, взявшая Даниила под опеку, отметила, что мальчик в восторге от увиденного.

«Сегодня Даниил, пройдя в „Бессмертном полку“, ощутил, что такое народное единство и важность этого праздника для нашей страны. Эти впечатления останутся у него на всю жизнь», — сказала Татьяна.

Даниил прошел в шествии «Бессмертный полк», причем дважды — в Куровском, где Татьяна работает учителем, а затем во Внукове, где они живут. На торжественном митинге мальчик прочел стихотворение, посвященное 9 Мая.

Мальчик поделился, что ему очень понравились праздничные мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня поздравил с Днем Победы семью ветеранов Великой Отечественной войны.