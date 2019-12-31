«Елка желаний» помогла исполнить мечту четырнадцатилетнего Владислава Попкова из Дмитрова. Под Новый год он получил ноутбук, но на этом подарки не закончатся.

Во время Госсовета губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с «Елки желаний» несколько бумажных шаров, в которых были написаны заветные желания детей, попавших в трудные жизненные обстоятельства.

Один из шариков принадлежал Владиславу Попкову из Дмитрова. Желаний у мальчика было несколько, но заветное — подняться в небо на вертолете. Мальчик никогда не летал и очень хотел попробовать. По поручению губернатора в 2020 году это желание сбудется.

Источник фото: телеканал «360»

У мамы Владислава Ирины Попковой тоже есть заветное желание. Ее сын не может посещать местную школу, поскольку у него нет подмосковной прописки. Как решить эту проблему самостоятельно, женщина не знала. Но Новый год — время чудес и подарков, поэтому подмосковные власти решили исполнить и желание женщины тоже — в следующем году вопрос с пропиской пообещали решить.

В канун Нового года в гости к семье Попковых зашел глава городского округа Дмитров Илья Поночевный. Важные вопросы он обсудил с мамой, а мальчику преподнес новогодний подарок. Помимо высоких стремлений, у Владислава были и более приземленные, например ноутбук. И благодаря подмосковным властям эта мечта тоже стала реальностью.

Источник фото: телеканал «360»

Мечты двенадцатилетней Виталины Герасименко из Балашихи и пятилетней Валерии Тихоновой из Химок уже сбылись. Для Виталины провели профессиональный мастер-класс по вокалу в студии «Непоседы» в центре Москвы. А Валерия получила синтезатор и коляску для реабилитации.