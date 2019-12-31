Главное — верить. Под Новый год мальчик из Дмитрова получил необычный подарок
Во время Госсовета губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с «Елки желаний» несколько бумажных шаров, в которых были написаны заветные желания детей, попавших в трудные жизненные обстоятельства.
Один из шариков принадлежал Владиславу Попкову из Дмитрова. Желаний у мальчика было несколько, но заветное — подняться в небо на вертолете. Мальчик никогда не летал и очень хотел попробовать. По поручению губернатора в 2020 году это желание сбудется.
У мамы Владислава Ирины Попковой тоже есть заветное желание. Ее сын не может посещать местную школу, поскольку у него нет подмосковной прописки. Как решить эту проблему самостоятельно, женщина не знала. Но Новый год — время чудес и подарков, поэтому подмосковные власти решили исполнить и желание женщины тоже — в следующем году вопрос с пропиской пообещали решить.
В канун Нового года в гости к семье Попковых зашел глава городского округа Дмитров Илья Поночевный. Важные вопросы он обсудил с мамой, а мальчику преподнес новогодний подарок. Помимо высоких стремлений, у Владислава были и более приземленные, например ноутбук. И благодаря подмосковным властям эта мечта тоже стала реальностью.
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