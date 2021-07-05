Максимум удобства и оборудования. Воробьев рассказал об обновлении поликлиник Подмосковья

Поликлиники Московской области начнут ремонтировать по единому стандарту. Это позволит сделать медицинские учреждения удобными и оснастить всем необходимым оборудованием. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что эти работы уже начались в пяти поликлиниках городских округов Королева, Балашихи и Щелкова.

«Мы с вами и поликлиники для взрослых, и детские поликлиники „капиталим“ — делаем там капитальные ремонты. Но пришло время выходить на следующий — более высокий уровень. Поэтому нами разработана система стандартизации ремонта поликлиник», — заявил губернатор Подмосковья.

Он отметил, что речь идет не только о покраске стен или простом ремонте. После проведенных работ медицинские учреждения будут соответствовать современным стандартам.

«Основное из них — первый этаж предназначен для исследований. Когда человеку не нужно бегать по этажам и тратить лишнее время. Максимум удобства, максимум оборудования, которое позволяет пройти и диспансеризацию, которая находится в приоритете работы Минздрава», — отметил он.

Пилотный проект по созданию единого стандарта поликлиник запустили в Московской области в начале июня. Как пояснила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, основная цель сделать лечебные учреждения удобными для посещения.

Для этого в поликлиниках установят стенды с навигацией, чтобы пациент не бегал в поисках нужного ему кабинет, а также создадут комфортные зоны ожидания приема врача.

В рамках программы капитального ремонта в этом году работы проведут в 350 больших лечебных учреждениях Московской области. Стационары и поликлиники приведут в современный вид не только по форме, но и по содержанию. Там установят современное оборудование для лечения пациентов.