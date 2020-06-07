Максимальное внимание при ликвидации наводнения в Московской области уделили помощи жителям. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Из-за аномальных дождей, которые обрушились на Подмосковье в конце прошлой недели, затопило больше тысячи дач и приусадебных участков.

«Красногорск, Истра, Руза, Талдом, Дмитровский район, Можайский зацепило, немного Одинцовский район. МЧС оказало нам очень серьезную поддержку. Залило какие-то СНТ. Я дал команду, чтобы максимальное внимание уделили жителям, помогли, ликвидировали небольшие локальные ЧС», — отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, губернатор пообещал, что в 2020 году в Подмосковье закроют все 39 свалок, которые открывали в регионе еще в советское время.

Это огромные гектары земли, куда просто сваливался мусор и присыпался максимум 20 сантиметров землей. Вот таких свалок в Подмосковье больше не будет Андрей Воробьев.

В интервью он также рассказал о текущей ситуации с коронавирусом. Подмосковье вышло на рекордные показатели в больше чем 20 тысяч тестирований ежедневно. И, несмотря на объемы, прирост зараженных замер: вот уже несколько дней он держится на уровне 750–780 случаев.

Тем не менее прирост не дает продолжить снимать ограничения, введенные из-за пандемии.

«Эту ситуацию мы мониторим. Только когда увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг», — сказал Воробьев.

Губернатор, кроме того, объявил, что временные госпитали, открытые в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот», пока не будут демонтировать. Их сохранят на случай второй волны коронавируса.