Максимальное количество случаев коронавируса зафиксировано в Подмосковье за последние сутки

Количество пациентов с коронавирусом в Московской области увеличилось за последние сутки на 2504. Это самое большое число за все время пандемии, сообщил операштаб по борьбе с инфекцией.

Всего в регионе 303 795 случаев заражения. Предыдущим днем Подмосковье выявили 2436 пациентов с коронавирусом.

За сутки в регионе выздоровели 1936 пациентов, за все время — 248 057 человек. Умерли в течение прошлого дня 20 пациентов, за все время зарегистрировано 6 439 смертей.

Продолжают лечение в регионе на данный момент 49299 человек.

Ранее руководитель лаборатории Центра Гамалеи Владимир Гущин заявил, что коронавирус стал чаще протекать в тяжелых формах у молодых людей. Он пояснил, что в молодом возрасте люди меньше следят за своих здоровьем, поэтому реже вакцинируются.

Вирусолог Елена Малинникова назвала вакцинация единственным способ защиты от тяжелого течения инфекции.

«Практика показала, что единственный способ наработать защитный титр антител — либо переболеть и выжить, либо вакцинироваться. Естественно, лучше вакцинироваться», — процитировало ее ИА Nation News.