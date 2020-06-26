    26 июня 2020, 17:36

    «Максимально безопасно». Председатель Мособлдумы проверил избирательные участки в Реутове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил работу избирательных участков в Реутове. Он осмотрел три площадки с главой округа Станиславом Каторовым. Они расположены в школе № 1. Там проконтролировали безопасность голосования по поправкам к Конституции.
    «Максимально безопасно». Председатель Мособлдумы проверил избирательные участки в Реутове | Изображение 1

    Игорь Брынцалов, секретарь регионального отделения «Единой России», отметил, что на участках соблюдаются все требования.

    Все члены избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. На месте выдают маски и перчатки, предусмотрена регулярная дезинфекция

    Игорь Брынцалов.

    Он добавил, что процесс «организован максимально безопасно». Председатель Мособлдумы призвал жителей принять активное участие в голосовании.

    «В том, что преобразования нужны, сомневаться сегодня просто не приходится. Конституцию мы приняли три десятка лет назад. За это время и наша страна, и весь окружающий уже мир сильно изменились», — подчеркнул он.

    «Максимально безопасно». Председатель Мособлдумы проверил избирательные участки в Реутове | Изображение 2

    По словам Брынцалова, все поправки продиктованы временем. И сформировали их после масштабных обсуждений федеральной рабочей группы.

    Они нацелены на социальную справедливость, защиту материального благополучия граждан, на суверенитет страны. Это главные принципы современного развитого государства

    Игорь Брынцалов.

    В четверг, 25 июня, он сделал вой свыбор по внесению поправок в Конституцию, проголосовав в Балашихе.

    В Реутове работают 46 избирательных комиссий. Каждый участок открыт с 8:00 до 20:00. Всего зарегистрировано более 71 000 тысяч желающих проголосовать.