Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил работу избирательных участков в Реутове. Он осмотрел три площадки с главой округа Станиславом Каторовым. Они расположены в школе № 1. Там проконтролировали безопасность голосования по поправкам к Конституции.

Игорь Брынцалов, секретарь регионального отделения «Единой России», отметил, что на участках соблюдаются все требования.

Все члены избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. На месте выдают маски и перчатки, предусмотрена регулярная дезинфекция Игорь Брынцалов.

Он добавил, что процесс «организован максимально безопасно». Председатель Мособлдумы призвал жителей принять активное участие в голосовании.

«В том, что преобразования нужны, сомневаться сегодня просто не приходится. Конституцию мы приняли три десятка лет назад. За это время и наша страна, и весь окружающий уже мир сильно изменились», — подчеркнул он.

По словам Брынцалова, все поправки продиктованы временем. И сформировали их после масштабных обсуждений федеральной рабочей группы.

Они нацелены на социальную справедливость, защиту материального благополучия граждан, на суверенитет страны. Это главные принципы современного развитого государства Игорь Брынцалов.

В четверг, 25 июня, он сделал вой свыбор по внесению поправок в Конституцию, проголосовав в Балашихе.

В Реутове работают 46 избирательных комиссий. Каждый участок открыт с 8:00 до 20:00. Всего зарегистрировано более 71 000 тысяч желающих проголосовать.