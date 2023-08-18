Подмосковье 18 августа 2023, 16:26 Максим Рябов представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный» Комитет лесного хозяйства Московской области

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Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный — 2023» пройдет в поселке Софрино Пушкинского округа с 5 по 8 сентября. Подмосковье представит начальник профильной станции «Талдом» Максим Рябов.

Специалист из Талдома работает в сфере более 10 лет, должность начальника лесопожарного подразделения он занял в 2016 году. За это время Максим доказал свой профессионализм и грамотный подход к работе.

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Участники соревнований продемонстрируют мастерство и сноровку при тушении возгораний в лесах и прилегающих территориях. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов также отметил, что второй год подряд к конкурсу присоединятся иностранные специалисты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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