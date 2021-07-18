МАКС-2021 будут посещать по 20–30 тысяч человек в день

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) ежедневно будут посещать по 20–30 тысяч человек, не считая 20 июля, отведенного для официальных делегаций. Об этом сообщил замглавы АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

Посещение выставочного комплекса на МАКС-2021 будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Для посещения авиасалона необходимо иметь QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который нужно сделать не позднее чем за 48 часов до прихода на выставку.

Советкин отметил, что, хотя в Москве и Подмосковье уже объявили об отмене QR-кодов, эти послабления пока не коснулись МАКС-2021. Организатор авиасалона выразил надежду, что в ближайшие дни ситуация изменится. По его словам, в связи с пандемией в этом году не стоит ожидать рекордной посещаемости. Но билеты продаются неплохо. Ожидается, что каждый день салон будут посещать 20–30 тысяч человек.

«Теперь у нас на каждый день продается билет с целью немного „растворить“ посетителей по дням», — процитировало Советкина РИА ФАН.

МАКС-2021 будет проходить в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.