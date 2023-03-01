Подмосковье 01 марта 2023, 16:31 Макет фасада будущего дома по проекту реновации создали в натуральную величину в Мытищах

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В жилом комплексе «Долина Яузы» в Мытищах создали образец части будущего дома с образцами отделки. Желающие смогут оценить качество материалов и их внешний вид, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Участок фасада в натуральную величину даст возможность жителям подробно рассмотреть его делали — окна, остекление балконов, кладку кирпича и другое.

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В ЖК построят три корпуса, каждый будут строить из кирпича разных цветов. Архитектура комплекса будет построен на балконах разного размера.

Микрорайон включили в пилотный проект по комплексному развитию территорий в 2021 году. Инвестором стала ГК «Самолет». Свыше 50 семей уже переехали в новые квартиры из ветхих бараков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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