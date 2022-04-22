Макароны и сказки Пушкина. Студенты колледжа в Подмосковье рассказали губернатору, как собирали помощь для жителей ЛДНР

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился со студентами колледжа, участвовавшими в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Молодые люди рассказали глава региона, что передали сверстникам из ЛДНР и с каким настроением собирали гумпомощь.

«Мы очень благодарны, что нам предоставили возможность помочь. Я как только узнал, взбудораженно побежал в ближайший магазин, купил средства личной гигиены: зубные щетки пасты, бакалею, детское питание — и понес в пункт приема», — вспомнил один из участников акции.

«Я и сестра принесли в школу книжки, раскраски, куклы. Сестра бежала по дому, все перевернула, сказала: им все это очень нужно, они будут рады», — сообщила другая участница.

Третья призналась, что купила несколько пачек макарон.

Сын присутствовавшего на встрече сотрудника колледжа сам решил передать два нераспакованных конструктора «Лего» и детские сказки Пушкина. Одна из студенток вспомнила: книгу сказок принес и ее двоюродный брат. Студенты отметили, что детям, наверное, «приятно на душе» от того, что их помнят и любят.

Девушка, работающая в одном из пунктов приема гумпомощи для жителей ЛДНР, рассказала, что туда «приносили много продуктов и много всего для детей».

«Были канцелярия, игрушки, даже набор для малышей. Детское питание приносили целыми коробками», — поделилась она.

Андрей Воробьев напомнил, что у жителей Донбасса остро стояла проблема с водой.

«Тема с водой была в Донецке. Проблема еще остается, и мы даже вынуждены были много воды везти. Но мы отправили туда своих инженеров, чтобы они сделали водозабор, передвижной развоз воды», — добавил глава региона.

Помимо необходимых товаров, дети в школах оставляют для жителей Донбасса теплые письма и рисунки. Многие студенты колледжа отметили, что обсуждали с родителями оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, и члены их семьи, в том числе младшие, тоже захотели присоединиться к акции.

«Я хочу поблагодарить тех, кто предложил эту инициативу. У нас 1200 школ участвовало в этой акции — очень масштабно. Неважно, что приносить: макароны, гречку, рисунок — важно само участие и то, что это делается с удовольствием», — подытожил губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье развернули 130 пунктов приема гумпомощи, но позже появился запрос на дополнительную помощь. Подмосковье запустило акцию «Доброе дело», которую поддержали все областные школы. Ученики сами стали инициатором сбора гуманитарной помощи для своих сверстников из Донбасса. В акции участвуют и родители учеников, и педагоги.

Грузы с гумпомощью уже доставили в Донецк, Мариуполь и Волноваху. Всего собрали около 400 тонн товаров.

Адреса сбора гуманитарной помощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.