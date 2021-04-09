Майские с друзьями или больница. Воробьев призвал жителей Подмосковья привиться от коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности прививки от коронавируса. Если вместо майских праздников с друзьями не хочется оказаться в больнице, лучше пройти вакцинацию.

«Впереди теплые выходные — весна наступает и радует нас. Но, честно говоря, есть и переживания: госпитализация у нас снизилась, но сказать, что койки пустые, к сожалению, мы пока не можем», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что там, где люди прививаются, статистика по заболевшим заметно идет на спад. В городах, где игнорируют рекомендации, госпитализация, наоборот, растет.

«Цель моего обращения — еще раз предложить, попросить вас на выходных с близкими, семьей обсудить важность вакцинации. Если вы пока не сделали прививку и по-прежнему думаете, есть реальный шанс заболеть, оказаться в больнице. То есть вместо майских праздников и выходных, которых мы ждем, оказаться на койке», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что заставлять прививаться нельзя, а убеждать можно и нужно. Конечно, если нет противопоказаний врача.

«Наша задача — сделать так, чтобы это было легко и удобно. У нас более 200 пунктов вакцинации: поликлиники и госпитали, торговые центры. Добавим еще, если надо. Записаться можно по номеру 122 — очень просто. Главное — это сделать. Мы никого не заставляем, но прививка — это выход. Это безопасность. Моя задача — еще раз сказать об этом вслух», — сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье от коронавируса привились уже более 600 тысяч человек. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122. Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.