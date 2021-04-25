Майские праздники в Подмосковье могут пройти без ковидных ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что майские праздники могут пройти без новых ковид-ограничений. Он отметил высокую эффективность российской вакцины.

«Надеемся обойтись без ограничений. Уже всем наша вакцина доказала, что она самая эффективная, безопасная, и, когда ты привит, ты можешь жить свободной жизнью», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам губернатора, продвижение вакцинации от коронавирусной инфекции — это единственный правильный путь. Несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о продлении майских праздников. В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Нерабочими эти дни попросила сделать глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы снизить риск роста заболеваемости ковидом. Из-за разорванных майских каникул, подчеркнула она, людям пришлось бы больше перемещаться на общественном транспорте — для поездок за город и возвращения домой. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речи о введении нового локдауна на майские праздники не идет.