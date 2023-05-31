Подмосковье 31 мая 2023, 20:43 Майские квитанции за коммунальные услуги сформировали для жителей Подмосковья МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

В личных кабинетах МосОблЕИРЦ абонентов Московской области появились квитанции за коммунальные услуги за май. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Оплатить услуги можно без комиссии через Систему быстрых платежей. Для этого следует на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение выбрать «Оплатить квитанцию онлайн». После заполнения данных нажать «Перейти к оплате», а затем — «Оплатить через СБП». После этого оплату следует подтвердить в мобильном приложении банка.

Реклама

«При оплате по кнопке „Оплатить квитанцию онлайн“ или через браузерную версию личного кабинета на экране отразится QR-код. Его необходимо отсканировать камерой мобильного телефона для проведения платежа через приложение банка», — уточнили в ведомстве.

В мобильном приложении нужно нажать на QR-код и выбрать приложение банка. Если оплатить квитанцию до 15 мая, появится возможность выиграть почти четыре тысячи рублей по акции «Удача в быстрых платежах!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».