Подмосковье 05 мая 2023, 03:26 Майские дожди подняли уровень воды в гидравлических сооружениях на торфяниках Подмосковья Министерство ЖКХ МО

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Обильные осадки в мае подняли уровень воды в гидротехнических сооружениях системы обводнения торфяников Московской области на три сантиметра. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Вода в озере Сенеж поднялась на два сантиметра. Площадь поверхности водоема составляет около пяти квадратных километров.

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По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, сейчас за торфяниками следят ежедневно. Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» проверяют торф на влажность два раза в неделю. Дважды в месяц их осматривают с помощью квадрокоптеров.

Также на гидротехнических сооружениях окашивают территории и ремонтируют объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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