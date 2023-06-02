Подмосковье 02 июня 2023, 20:42 Майская серия совещаний с главами округов и ведомств завершилась в Подмосковье Пресс-служба министерства территориальной политики

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Накануне в Московской области завершился цикл выездных совещаний с руководителями ведомств и главами городски округов. Об этом сообщила министр территориальной политики региона Елена Ковалева.

Мероприятия проводились по поручению губернатора Андрея Воробьева. В них поучаствовали представители подмосковных минэкологии, минсельхоз, ГУРБ, мининвест, ГЖИ, минтранса и других учреждений. Чиновники побывали в Коломне, Чехове, Лобне, Дзержинском и Мытищах.

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«Неотъемлемая часть работы минтера — создание эффекта синергии в развитии Подмосковья как объединение успеха каждого отдельно взятого округа. Глобальные задачи решаем через призму взаимодействия, помощи, выталкивания наверх буксующих команд», — заявила Ковалева.

На совещаниях обсудили ситуации, требующие поддержки профильных ведомств. Встречи на территориях помогают найти оптимальные способы решения задач.

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