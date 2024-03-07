Подмосковье 07 марта 2024, 16:36 Майора Андрея Кошкина наградили почетным знаком за работу на выборах губернатора Подмосковья Мособлизбирком

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Члена экстерриториальной участковой избирательной комиссии Андрея Кошкина наградили знаком «За доблесть и мужество». Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Андрей Кошкин — доброволец, заместитель командира гаубичного артиллерийского дивизиона по военно-политической работе.

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Во время выборов губернатора Московской области Кошкин был членом экстерриториальной участковой избирательной комиссии. В сложнейших условиях, порой ценой собственной жизни он обеспечивал возможность голосования военнослужащим.

Мособлизбирком

«Многие из ребят занимают достаточно активную гражданскую позицию. Говорили, что хотят голосовать, хотят выбрать губернатора. Каждый из тех, кто пошли добровольно в военкомат и встали на защиту своей Родины, заслуживают уважения, начиная от солдата и заканчивая командирами», — сказал Андрей Кошкин.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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