Подмосковье 09 февраля 2024, 17:25 Майонезный завод построят в Ступине по программе импортозамещения Главгосстройнадзор МО

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Строительство завода по производству майонезов и соусов одобрили в Ступине. Запустить его планируют к 2025-му году.

Как рассказал в Главгосстройнадзоре Подмосковья, площадь завода «Печагин Продукт» составит 15 тысяч квадратных метров. Его строительство возьмет на сопровождение Центр содействия строительству. Подготовительные работы уже начались.

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Новый завод позволит компании в 2,5 раза увеличить объем производства. На начальном этапе предприятие возьмет на работу до 55 человек, затем штат увеличат до 100 сотрудников, а в последствии — до 200.

Компания «Печагин Продукт» выпускает майонезы различной жирности, которые поставляют в крупные торговые сети России и предприятия общественного питания.

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