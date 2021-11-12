Ветхое наследие остается в прошлом. Майданов рассказал, что Подмосковье меняется на глазах

Заслуженный артист России Денис Майданов отметил большие перемены в Подмосковье за последние годы. Он рассказал, что уже давно работает с губернатором Андреем Воробьевым и видит, как регион развивается на глазах.

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Майданов — депутат Госдумы. Его избрали в сентябре 2021 года от Одинцовского одномандатного округа.

По его словам, с советских времен Подмосковью в наследство досталась обветшавшая инфраструктура, вплоть до труб 70-х годов. Но сейчас регион обретает иной, уже новый облик.

В этом Майданов увидел заслугу Андрея Воробьева и его команды. Об этом певец рассказал в интервью журналисту Антону Красовскому.

«Я считаю, что он мощнейший губернатор, при котором огромное количество свершений. Я вижу, как на глазах меняется Подмосковье — крупнейший регион», — отметил Майданов.

Он добавил, что теплосети, коммунальная инфраструктура — все это, уложенное еще в советские годы, со временем стало «трухой». Сейчас регион поэтапно уходит от такого наследия.

«Москва в центре, а вокруг нее — Подмосковье. Сумасшедшее, огромное и большое, со своими проблемами, касающимся еще Советского Союза. Это не только теплосети, а все, чего коснись — устало. При Андрее Юрьевиче идет большая реконструкция. И войти в эту команду честь, это радость», — заключил депутат.

Он вспомнил, как во время избирательной кампании объехал 14-15 городов Московской области и оценил масштаб перемен.