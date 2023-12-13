Подмосковье 13 декабря 2023, 08:30 Махир Алиев возглавил поликлинику № 1 в Лобне Телеканал «360»

Читать 360tv в

Махир Махалович Алиев стал новым заведующим поликлиники № 1 в Лобне. В рамках проекта «Интервью 360» он рассказал о пациентах, новом медицинском оборудовании, услугах и многом другом.

Новый заведующий уже успел освоиться в коллективе. По его словам, врачи и пациенты в Лобне дружелюбные. Разницы между работой в Москве и в Подмосковье он не заметил.

Реклама

Махир Махалович сообщил, что вскоре поликлинику № 1 оснастят новым оборудованием. Это позволит жителям получать весь спектр медицинских услуг в одном месте.

Врач также рассказал, каким спортом лучше всего заниматься зимой и как подготовить свой организм к холоду.

«Существуют зимние виды спорта: лыжи, сноуборд, если есть такая возможность. Какое бы время года ни было, если мы делим профессиональный спорт и любительский, я никогда не откладываю бег или просто ходьбу. [Эти виды физической нагрузки] доступны в любое время года», — рассказал заведующий поликлиникой № 1 Махир Алиев.

Он посоветовал всем без исключения вести активный образ жизни и заниматься спортом. Подробности смотрите в «Интервью 360».

Напомним, в Подмосковье в 2024 году откроют еще 22 медицинских объекта. Об этом сообщили на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».