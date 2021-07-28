Магистры МГОУ получили дипломы

Больше половины выпускников магистратуры факультета романо-германских языков МГОУ покинули кафедру с красными дипломами. Такой тренд — результат трудов преподавательского состава. У многих студентов есть возможность пройти стажировку в зарубежных университетах и при этом на выпускном получить двойной диплом об образовании. А поступить в вуз на кафедру иностранных языков в этом году стало проще. Можно сдать ЕГЭ по английскому и смело нести документы.

Мантия магистра и красный диплом стали фишкой выпускников факультета романо-германских языков МГОУ. Больше половины учеников покинули стены университета с наивысшими оценками и словами благодарности.

Выпускнику Марку Мальцеву университетское образование помогло устроиться в международную компанию на должность менеджера по работе с зарубежными партнерами. Но и это еще не все, также он смог найти тут вторую половинку.

«Познакомились на бакалавриате, встречались, потому свадьбу сыграли. Сейчас у нас ребенку уже год», — рассказал Марк Мальцев, магистр МГОУ 2021 года выпуска.

После окончания магистратуры Марк не собирается уходить из МГОУ. Он уже готовит документы на поступление в аспирантуру.

«Понял, что мне интересны не только языки, но и научная деятельность, поэтому в планах поступить в аспирантуру. Я могу также преподавать как в школе, так и в вышках, то есть выбор осознанный — надо двигаться дальше и приумножать знания», — отметил Марк Мальцев.

Студенты МГОУ могут пройти стажировку в зарубежных университетах. Это большой плюс во время выбора вуза.

«В этом году абитуриенты имеют право поступать с результатами ЕГЭ по любому иностранному языку и выбирать уже профиль с любым иностранным языком, тоже самое у нас и в магистратуре», — уточнила Вероника Шабанова, декан факультета романо-германских языков МГОУ.

У студентов факультета романо-германских языков также есть возможность обучения в иностранных университетах. Два года занятия проходят в России, на год обучающийся уезжает за границу, затем возвращается и учится еще год. После этого он получит двойной диплом об образовании.

«В этом году есть четыре способа подачи документов: онлайн, очный формат, почта России и единый портал госуслуг. Программа подачи документов продлится до 29 июля», — отметила Ирина Щеглова, ответственный секретарь приёмной комиссии МГОУ.

Для поступления по результатам ЕГЭ абитуриентам нужны высокие баллы. Подать документы можно до 29 июля. Для того чтобы стать настоящим специалистом или ученым, придется приложить усилия, но преподаватели МГОУ умеют мотивировать.