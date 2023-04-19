Подмосковье 19 апреля 2023, 20:44 Магистранты МГИМО из Ташкента познакомились с работой подмосковного ЦУР Министерство ЖКХ

Читать 360tv в

Магистранты Ташкентского филиала МГИМО посетили Центр управления регионом Московской области. Об этом сообщило Министерство ЖКХ Подмосковья.

Выездное занятие провели для студентов, обучающихся по профилям «Бизнес информатика» и «Менеджмент».

Реклама

«Московская область является одним из лучших субъектов РФ по цифровизации управленческих процессов в большинстве сфер, в том числе и в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Мы регулярно делимся со студентами МГИМО нашими реализованными цифровыми решениями», — заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Центр управления регионом работает в Подмосковье с 2019 года. За это время он отработал более 1,2 миллиона обращений. В центре работает около 100 специалистов в 12 профильных блоках. ЦУР помогает 27 подмосковным ведомствам взаимодействовать между собой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко информационный центр Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».