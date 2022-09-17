Магистранты базовой кафедры ЖКХ Московской области получили студенческие билеты | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Магистранты базовой кафедры ЖКХ Московской области получили студенческие билеты

Читать 360tv в

В МГИМО будущим выпускникам базовой кафедры министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области вручили студенческие билеты. На церемонии, которая проходила в торжественной обстановке, присутствовали проректор по развитию — руководитель аппарата ректора Артем Мальгин и первый заместитель министра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова.

Обучение городских управленцев на Базовой кафедре жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» ведется третий год. В этом году 18 магистрантов начинают учебу по профилю «государственное муниципальное управление».

Реклама

«Дисциплины магистерской программы позволяют взглянуть на город в целом, с точки зрения жителей и потребителей, архитектуры и благоустройства, экологии и инклюзивности, управления и содержания. Благодаря такому комплексному подходу к городской среде будущие руководители уже в начале их работы будут относиться к городу, к его жителям и его потребностям с уважением и пониманием», — сказала Пухова, вручая студенческие билеты магистрантам.

Реклама

На кафедре, используя самые современные методики, преподают широкий спектр дисциплин. Среди них — «Развитие городских территорий», «Цифровизация городского хозяйства», «Инвестиции в городское хозяйство», «Проектное управление в государственном и муниципальном секторе», «Экология города и благоустройства территорий» и другие. Значительная часть учебного процесса отведена практическим занятиям, включая выезды на предприятия отрасли и в городские округа Московской области.

Компетентные управленцы новой формации необходимы в сфере городского хозяйства.

«Наиболее талантливых и способных студентов мы хотели бы видеть в подведомственных предприятиях Московской области», — добавила Пухова.

За три года на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошли обучение 403 человека, в процессе обучения находятся 57 человек, в том числе 38 магистрантов. В 2022 году планируется набор еще 110 абитуриентов.

Первая в России магистерская программа магистратуры по подготовке кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» стартовала 14 сентября 2020 года. Базовая кафедра министерства ЖКХ Подмосковья находится в Одинцовском филиале МГИМО МИД России и входит в структуру Школы бизнеса и международных компетенций.

0 0 0 0 0 0