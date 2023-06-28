Подмосковье 28 июня 2023, 11:12 Магистрантов и аспирантов Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс по русскому языку

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Магистрантов и аспирантов филологических специальностей пригласили на конкурс «Магистры русского языка — 2023». Он проходит ежегодно, а финалисты и победители получают возможность пройти практику на базе представительств Россотрудничества за рубежом.

Как сообщили в Минобразовании Подмосковья, конкурс проводится для выявления и поддержки талантливых студентов. Принять участие в нем могут аспиранты и магистранты, являющиеся гражданами России и продолжающие обучение в 2023–2024 годах.

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«Победители конкурса прошлых лет получили богатый опыт работы в Аргентине, Армении, Египте и Танзании, а некоторые из них стали сотрудниками Агентства по делам СНГ. С 2018 года в конкурсе приняли участие около 600 студентов-филологов из более 70 российских университетов», — отметили в ведомстве.

Конкурс пройдет в два этапа. Жюри оценят портфолио участников и их профессиональные компетенции. Узнать подробности и принять участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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