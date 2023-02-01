Подмосковье 01 февраля 2023, 11:52 Магия чисел с первых минут. Перинатальный центр в Видном выписал юбилейного по счету ребенка Перинатальный центр в Видном выписал 120-тысячного ребенка

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Видновский перинатальный центр выписал 120-тысячного с 1986 года новорожденного. Девочка родилась ростом 53 сантиметра и весом 3,5 килограмма в семье Юлии и Павла.

Здоровая, спокойная девочка с хорошим аппетитом и настроением стала 120-тысячным ребенком, рожденным в стенах перинатального центра в Видном за 37 лет работы учреждения. Старшая сестра уже решила, что нового члена семьи будут звать Дашей. Мама и папа не стали возражать.

У Юлии Трофимовой это уже третий ребенок. Дома ее ждали старшие сын и дочь, а также муж и бабушки с дедушками.

«Мне кажется, она похожа и на маму, и на папу. Подбородочек мой, а папины — пальчики. Очень красивые и музыкальные», — отметила девушка.

Провожать домой Юлию с дочкой вышли сотрудники и главный врач перинатального центра Тамара Белоусова. Медсестра приготовила пеленальный стол. Призналась, что немного волнуется, ведь не каждый день выписывает юбилейного ребенка.

«Горжусь, что работаю в таком крупном перинатальном центре, где через нас проходит так много детей. Ощущаю свою причастность к этому чуду», — говорит медсестра Юлия Шишлова.

Цветы, улыбки, радость, поцелуи и фото на память. Все согласно лучшим традициям выписки новорожденных. В первые же секунды папа рассмотрел, что с дочкой их объединяют не только музыкальные пальцы.

«Она похожа на меня — такая же красивая! Сегодня все как в первый раз. Эмоции разрывают. Очень благодарен своей супруге за такой подарок», — говорит многодетный отец семейства Павел Трушин.

Каждый год в Видновском перинатальном центре рождаются около шести тысяч детей. По словам медиков, это в два раза больше, чем в других городах Подмосковья. Врачи мечтают в будущем построить новый корпус и увеличить штат сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.

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