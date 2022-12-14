Подмосковье 14 декабря 2022, 17:29 Магазины с фейерверками проверили в Солнечногорске

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Новогодние салюты этой зимой в округах отменили, но запустить их самостоятельно могут все желающие. Чтобы проверить, знакомы ли магазины фейерверков с правилами продажи пиротехники, в Солнечногорске сотрудники администрации и МЧС провели рейд.

Вместе с подробной инструкцией в Солнечногорске к салютам теперь еще и выдают памятки. Там можно узнать, как поджигать фитиль, запускать петарды и стоит ли палить с балкона.

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«Необходимо использовать данную продукцию в соответствии с требованием завода-изготовителя, в том числе по определению безопасных расстояний. Зрительные площадки запуска должны располагаться с не ветреной стороны. На площадках запрещено курить, используя открытый огонь», — рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по городскому округу Солнечногорск Денис Корнев.

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Сотрудники администрации и отдела надзорной деятельности МЧС России в декабре и январе будут раздавать листовки с правилами безопасности при запуске салютов.

«Сегодня планируем объехать около 5-6 точек продажи пиротехнических средств. Данная работа будет проводиться на плановой основе ежедневно до окончания новогодних праздников. Так как потребность в пиротехнических средствах будет оставаться и на новогодних каникулах», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Константин Русов.

Магазины тоже осматривают, чтобы проверить безопасность хранения пиротехники. Она не должна стоять рядом с батареями, чтобы не нагреваться. Кроме того, ее надо размещать так, чтобы покупатель не мог дотянуться до товара.

«Покупатель в праве и даже должен затребовать у продавца (лицензию и сертифкат на продажу — прим. ред.). И на каждой коробке с пиротехническими изделиями есть специальный куар-код, по которому покупатель может выяснить не контрафакт ли эта продукция и действительно ли она безопасна для эксплуатации», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Официально в Солнечногорске зарегистрировано более 20 точек по продаже салютов и фейерверков. Незаконных точек продажи пиротехники в ходе рейдов пока не выявили.

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