Магазины Подмосковья проверили на наличие товаров первой необходимости

Интернет пестрит мемами на тему всеобщего ажиотажа, нехватки на прилавках туалетной бумаги, гречки и других товаров в связи с пандемией коронавируса. Фотографии пустых полок появляются в Сети одна за другой. Съемочная группа канала «360» решила убедиться, действительно ли есть дефицит и, если да, то каких именно товаров.

Источник фото: телеканал «360»

Проверки в магазинах регулярно проводит управление потребительского рынка. Сотрудники изучают ассортимент и количество товаров первой необходимости. К ним относятся хлебобулочные изделия, консервы, крупы, макароны, мука, средства личной гигиены.

По результатам нашей проверки шутки по поводу гречки оказались недалеки от истины. Ее мы не нашли ни в одном магазине.

Менеджеры утверждают, что дело не в отсутствии гречки, а в каком-то небывалом спросе. Ее просто не успевают привезти и разложить на полках, хотя в распределительных центрах крупы более чем достаточно.

Спрос рождает предложение. Задача патруля — не допустить дефицита. А задача власти — обеспечить ретейлерам максимально комфортные условия для работы.

«Мы связываемся с региональными менеджерами конкретного магазина и узнаем, когда будет поставка. Мы передаем данные в Министерство потребрынка и нашему руководству — главе городского округа», — объяснила Анастасия Кочеткова, начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы г. о. Балашиха.

Источник фото: телеканал «360»

С дефицитом ни одного другого товара мы не столкнулись. На прилавках лежат макароны на любой вкус и цвет. Сахарный песок — по акции. Для туалетной бумаги выделили сразу несколько стеллажей.

Патруль проверяет не только само наличие товаров, но и цены. Разные ценовые категории — тоже важный пункт. Чтобы все могли уложиться именно в ту сумму, на которую рассчитывали. И так по каждой категории товаров.

Мы убедились, что даже вечером, когда люди возвращаются с работы, ажиотажа в магазинах нет. Товар на полках обновляется. Спрос выше. Это создает дополнительную нагрузку на логистику, но тем не менее не означает дефицита.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру сельского хозяйства и продовольствия региона Андрею Разину убедиться, что дефицит продуктов региону не грозит.