Магазины и спортзалы начнут открывать на первых этажах многоуровневых паркингов Подмосковья

На первых этажах паркингов в Подмосковье теперь будут располагаться магазины, офисы, спортзалы и другие помещения общественного назначения. Такие изменения внесли в региональные нормативы градостроительного проектирования. Таким образом, паркинги станут намного функциональнее, а пользование ими — удобнее.

«По новым правилам при строительстве или реконструкции многоуровневых автомобильных паркингов на первом этаже необходимо предусматривать помещения общественного назначения: автомастерские и мойки, шиномонтажи, магазины, кафе, пункты бытового и социального обслуживания, а также спортзалы, офисы и другое», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Как пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, такие помещения будут располагать на пересечении самых интенсивных маршрутов, неподалеку от жилых кварталов. Она добавила, что такие тенденции давно уже наметились в мире, и теперь Подмосковье тоже начнет более функционально использовать паркинги.

Ранее стало известно, что желающим открыть свой бизнес в Подмосковье помогут с оформлением и получением льгот. Для этого работает, в том числе, инвестиционный портал. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вскоре может появиться единый сайт о бизнесе, услугах и туризме.