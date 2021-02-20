20 февраля 2021, 17:04
Новый магазин запланировали построить в Балашихе вместо аварийных зданий
Новый магазин может появиться в Балашихе после сноса аварийных торговых помещений на Центральной улице. Там располагались заброшенные павильоны.
Когда-то два магазина работали в микрорайоне Кучино, а после их закрыли. Объекты стали аварийными, отметил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.
Приняли решение об их ликвидации. И на сегодняшний день участок уже свободен от построек
Владислав Гордиенко.
Вместо них собственник запланировал построить магазин. А всего, по словам Гордиенко, за три года в Балашихе выявили 163 незавершенные постройки, из которых 88 самовольные.
Уже снесли, достроили и привели в порядок 71 объект. Работу продолжат.