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    20 февраля 2021, 17:04

    Новый магазин запланировали построить в Балашихе вместо аварийных зданий

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый магазин может появиться в Балашихе после сноса аварийных торговых помещений на Центральной улице. Там располагались заброшенные павильоны.

    Новый магазин запланировали построить в Балашихе вместо аварийных зданий | Изображение 1

    Когда-то два магазина работали в микрорайоне Кучино, а после их закрыли. Объекты стали аварийными, отметил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

    Приняли решение об их ликвидации. И на сегодняшний день участок уже свободен от построек

    Владислав Гордиенко.
    Новый магазин запланировали построить в Балашихе вместо аварийных зданий | Изображение 2

    Вместо них собственник запланировал построить магазин. А всего, по словам Гордиенко, за три года в Балашихе выявили 163 незавершенные постройки, из которых 88 самовольные.

    Уже снесли, достроили и привели в порядок 71 объект. Работу продолжат.