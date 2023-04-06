Подмосковье 06 апреля 2023, 10:37 Магазин товаров для дома и сада построят в деревне Вертлино под Солнечногорском

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство магазина в деревне Ветлино. Планируется, что в здании будут продавать товары для дома, садовые принадлежности и инвентарь.

Объем инвестиций в проект составит 38 миллионов рублей. Магазин площадью 797 «квадратов» представит широкий ассортимент хозяйственной продукции отечественных производителей. Жители деревни и близлежащих СНТ смогут обновить здесь садовый инвентарь, закупиться семенами и саженцами, приобрести товары для дома.

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На прилегающей территории запроектирована парковка на 12 машин. В магазине появится семь рабочих мест.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.